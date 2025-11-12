Президент Володимир Зеленський надав посмертне звання Героя України з відзначенням орденом "Золота Зірка" фермеру із Херсонщини Олександрові Гордієнку, який самотужки розміновував поля та збивав дрони з рушниці.

Фермер, який збивав дрони з рушниці, отримав посмертно звання Героя України

Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Олександр Гордієнко мав понад 30-річний досвід у сільському господарстві, був власником фермерського господарства "Гордієнко" та головою ГО "Асоціація фермерів та приватних землевласників Херсонської області".

Після деокупації правобережжя Херсонщини він самотужки розмінував сотні гектарів полів, звідки вивіз кілька тисяч протитанкових мін. Згодом, щоб продовжити роботи на землі, Гордієнко рятував від обстрілів техніку й працівників.

Цьогорічний урожай фермер збирав під прикриттям РЕБів і розповідав, що довелось "в прямому сенсі битися за кожну зернину" з огляду на атаки дронів. Аліна Гордієнко, донька фермера, заявляла, що її батько збив понад 100 російських дронів власноруч.

5 вересня стало відомо про загибель фермера. Прокуратура зазначила, що зранку війська рф атакували безпілотником легковий автомобіль поблизу села Урожайне Бериславського району. 58-річний чоловік, який перебував у машині, загинув унаслідок удару.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський в День захисників і захисниць України, на Покрову, підписав укази про присвоєння звання "Герой України" (посмертно) для чотирьох українців.

"За час від початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно", – повідомив президент.