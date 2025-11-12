Президент Владимир Зеленский присвоил посмертное звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" фермеру из Херсонщины Александру Гордиенко, который самостоятельно разминировал поля и сбивал дроны из ружья.

Фермер, сбивавший дроны из ружья, получил посмертное звание Героя Украины

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Александр Гордиенко имел более 30-летний опыт в сельском хозяйстве, владел фермерским хозяйством "Гордиенко" и председателем ОО "Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Херсонской области".

После деоккупации правобережья Херсона он самостоятельно разминировал сотни гектаров полей, откуда вывез несколько тысяч противотанковых мин. Впоследствии, чтобы продолжить работу на земле, Гордиенко спасал от обстрелов технику и работников.

Нынешний урожай фермер собирал под прикрытием РЭБов и рассказывал, что пришлось "в прямом смысле биться за каждое зерно", учитывая атаки дронов. Алина Гордиенко, дочь фермера, заявляла, что ее отец сбил свыше 100 российских дронов собственноручно.

5 сентября стало известно о гибели фермера. Прокуратура отметила, что утром войска России атаковали беспилотником легковой автомобиль вблизи села Урожайное Бериславского района. 58-летний мужчина, находившийся в машине, погиб в результате удара.

"За время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам – украинцам, проявившим себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей. 722 именно таких воина уже стали Героями Украины, и из них 445 – посмертно", – сообщил президент.

"За время с начала полномасштабной войны высшее звание Героя Украины присваивалось только воинам – украинцам, проявившим себя чрезвычайно в боевых условиях, в защите нашего государства, наших позиций, наших людей. 722 именно таких воина уже стали Героями Украины, и из них 445 – посмертно", – сообщил президент.