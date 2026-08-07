Федоров заявив, чи є шанс на його повернення в Міноборони і чому не виходить на «картонний майдан»



















Ексміністр оборони України Михайло Федоров дав детальне двогодинне інтерв'ю волонтеру та блогеру Сергію Стерненку, який раніше залишив посаду радника очільника відомства слідом за своїм керівником.

Михайло Федоров. Скриншот з відео

Під час розмови Федоров відверто відповів, чому не бере особистої участі в акціях протесту проти свого звільнення, які тривають в українських містах уже понад 20 днів поспіль. Крім того, він розкрив деталі комунікації із чинним виконувачем обов'язків міністра Євгенієм Хмарою, Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та поділився ексклюзивною інформацією про випробування вітчизняного балістичного ракетного озброєння.

Розмірковуючи про те, чи розглядає він можливість знову очолити Міністерство оборони, Федоров висловився досить стримано, проте зауважив, що Глава держави не ставив крапку в цьому питанні.

"Поки українці б'ються за наше спільне майбутнє, поки лунає моє прізвище і суспільство вірить у таку перспективу, а з боку Президента немає категоричного "ні", — я переконаний, що ми зберігаємо реальні шанси", — наголосив колишній урядовець.

Він не став розкривати деталі своїх дій у разі, якщо призначення не відбудеться, але зауважив, що має запасні плани "B, C та D", які оприлюднить згодом.

Федоров підкреслив, що його головна мета залишається незмінною, незалежно від майбутніх обставин.

"Якщо наше ключове завдання — завершити цю війну перемогою, то ми прагнемо отримати необхідні важелі впливу саме на посаді керівника оборонного відомства, — резюмував він. — Ми маємо конкретний часовий рубіж, коли стане зрозуміло, чи досягли ми успіху в цьому питанні. Лише після цього я буду визначатися із подальшим інструментарієм для реалізації нашої мети".

Ексміністр пообіцяв оголосити про свій остаточний вибір після того, як народні депутати повернуться з парламентських канікул. Саме тоді Верховна Рада має затвердити повноцінного міністра оборони, оскільки зараз відомством керує Євгеній Хмара у статусі виконувача обов'язків із обмеженим колом повноважень.

Окремо Сергій Стерненко поцікавився, чому колишній урядовець ігнорує вуличні акції на власну підтримку, які не вщухають уже понад три тижні. Федоров пояснив, що його особиста присутність серед мітингувальників може зашкодити загальній справі. На його думку, громадяни, які вийшли захищати розпочаті реформи, можуть розцінити такий крок як спробу політичного піару або свідому провокацію.

Водночас саму ініціативу громадянського суспільства ексміністр сприймає виключно позитивно, вважаючи її ознакою зрілості нації. Він переконаний, що ці мітинги демонструють безпорадність намагань Кремля знищити українські демократичні інститути. Навіть в умовах регулярних ворожих обстрілів суспільство доводить свою небайдужість та чіткий запит на якісні зміни в державі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за словами Михайла Федорова, Росія використовує тему майбутньої зими як інструмент психологічного тиску, однак Україна має не лише вистояти, а й створити серйозні проблеми агрессору.