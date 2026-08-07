Федоров заявил, есть ли шанс на его возвращение в Минобороны и почему не выходит на «картонный майдан»



















Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров дал подробное двухчасовое интервью волонтеру и блогеру Сергею Стерненко, который ранее покинул пост советника главы ведомства вслед за своим руководителем.

Михаил Федоров. Скриншот из видео

Во время разговора Федоров откровенно ответил, почему не принимает непосредственного участия в акциях протеста против своего увольнения, которые продолжаются в украинских городах уже более 20 дней подряд. Кроме того, он раскрыл детали коммуникации с действующим исполняющим обязанности министра Евгением Хмарой, Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и поделился эксклюзивной информацией об испытаниях отечественного баллистического ракетного вооружения.

Размышляя о том, рассматривает ли он возможность снова возглавить Министерство обороны, Федоров высказался достаточно сдержанно, однако отметил, что Глава государства не ставил точку в этом вопросе.

"Пока украинцы дерутся за наше общее будущее, пока звучит моя фамилия и общество верит в такую перспективу, а со стороны Президента нет категорического "нет", — я убежден, что мы сохраняем реальные шансы", — отметил бывший чиновник.

Он не стал раскрывать детали своих действий в случае, если назначение не состоится, но отметил, что имеет впоследствии запасные планы "B, C и D".

Федоров подчеркнул, что его главная цель остается неизменной вне зависимости от будущих обстоятельств.

"Если наша ключевая задача – завершить эту войну победой, то мы стремимся получить необходимые рычаги влияния именно на должности руководителя оборонного ведомства, – резюмировал он. — У нас есть конкретный временной рубеж, когда станет ясно, достигли ли мы успеха в этом вопросе. Только после этого я буду определяться с дальнейшим инструментарием для реализации нашей цели.

Эксминистр пообещал объявить о своем окончательном выборе после того, как народные депутаты вернутся с парламентских каникул. Именно тогда Верховная Рада должна утвердить полноценного министра обороны, поскольку сейчас ведомством руководит Евгений Хмара в статусе исполняющего обязанности с ограниченным кругом полномочий.

Отдельно Сергей Стерненко поинтересовался, почему бывший чиновник игнорирует уличные акции в собственную поддержку, которые не утихают уже более трех недель. Федоров пояснил, что его личное присутствие среди митингующих может помешать общему делу. По его мнению, граждане, вышедшие защищать начатые реформы, могут расценить такой шаг как попытку политического пиара или сознательную провокацию.

В то же время, саму инициативу гражданского общества экс-министр воспринимает исключительно положительно, считая ее признаком зрелости нации. Он убежден, что эти митинги демонстрируют беспомощность усилий Кремля уничтожить украинские демократические институты. Даже в условиях регулярных вражеских обстрелов общество обосновывает свое неравнодушие и четкий запрос на качественные изменения в государстве.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по словам Михаила Федорова, Россия использует тему предстоящей зимы как инструмент психологического давления, однако Украина должна не только выстоять, но и создать серьезные проблемы агрессору .