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Федоров закликав до жорсткої помсти росіянам: який ультиматум озвучив

За словами Михайла Федорова, Росія використовує тему майбутньої зими як інструмент психологічного тиску, однак Україна має не лише вистояти, а й створити серйозні проблеми агресору

6 серпня 2026, 23:50
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Клименко Елена

Українцям дедалі частіше нагадують про ризики майбутнього опалювального сезону та можливі нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру. Водночас Москва використовує тему зими як елемент психологічної війни, намагаючись посіяти страх і знизити стійкість українського суспільства. На цьому наголосив колишніц міністр оборони Михайло Федоров під час стриму Сергія Стерненка.

Федоров закликав до жорсткої помсти росіянам: який ультиматум озвучив

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Росія прагне не лише завдати ударів по критичній інфраструктурі, а й вплинути на моральний стан українців. Саме тому інформаційний і психологічний тиск став одним із ключових інструментів Кремля.

Федоров зазначив, що сучасна війна ведеться не лише на полі бою. Важливою її складовою є когнітивний вимір, коли противник намагається змінити сприйняття подій, посіяти зневіру та змусити людей ухвалювати рішення під впливом страху.

"Ми повинні розуміти, що це задачі, з якими потрібно справитися. І вибити зуби росіянам там, де ми їх бачимо, та де вони дивляться в нашу сторону. У нас є всі можливості для досягнення результату", – наголосив колишній посадовець. 

Він не виключив, що найближча зима стане серйозним випробуванням для України, однак закликав не піддаватися панічним настроям. На його переконання, українці вже неодноразово доводили свою здатність проходити через складні періоди та адаптуватися до нових викликів.

Федоров підкреслив, що головне завдання України полягає не лише у тому, щоб витримати чергову хвилю російського тиску, а й завдати противнику відчутних втрат.

"Ми переживемо цю зиму. І повинні зробити не менш важку зиму для росіян", – заявив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія продовжує нарощувати інтенсивність ракетних атак по українських містах, тоді як спроби Києва отримати від союзників додаткові засоби протиповітряної оборони дедалі частіше стикаються з відмовами або затримками.



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