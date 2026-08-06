Федоров призвал к жесткой мести россиянам: какой ультиматум озвучил

Украинцам все чаще напоминают о рисках предстоящего отопительного сезона и возможных новых атаках России на энергетическую инфраструктуру. В то же время, Москва использует тему зимы как элемент психологической войны, пытаясь посеять страх и снизить устойчивость украинского общества. Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров во время сдержания Сергея Стерненко.

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По его словам, Россия стремится не только нанести удары по критической инфраструктуре, но и повлиять на моральное состояние украинцев. Именно поэтому информационное и психологическое давление стало одним из ключевых инструментов Кремля.

Федоров отметил, что современная война идет не только на поле боя. Важной ее составляющей является когнитивное измерение, когда противник пытается изменить восприятие событий, посеять уныние и заставить людей принимать решение под влиянием страха.

"Мы должны понимать, что это задачи, с которыми нужно справиться. И выбить зубы россиянам там, где мы их видим, и где они смотрят в нашу сторону. У нас есть все возможности для достижения результата", — подчеркнул бывший чиновник.

Он не исключил, что ближайшая зима станет серьезным испытанием для Украины, однако призвал не поддаваться паническим настроениям. По его убеждению, украинцы уже не раз доказывали свою способность проходить через сложные периоды и адаптироваться к новым вызовам.

Федоров подчеркнул, что главная задача Украины состоит не только в том, чтобы выдержать очередную волну российского давления, но и нанести противнику ощутимые потери.

"Мы переживем эту зиму. И должны сделать не менее тяжелую зиму для россиян", – заявил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия продолжает наращивать интенсивность ракетных атак по украинским городам, тогда как попытки Киева получить от союзников дополнительные средства противовоздушной обороны все чаще сталкиваются с отказами или задержками.