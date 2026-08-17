Європа вкладає мільйони в дороги України: яка область отримає найбільше

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України у 2026 році уклало низку угод із Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), які передбачають фінансування масштабних інфраструктурних проєктів. Загальний обсяг коштів за вже підписаними та анонсованими домовленостями сягає майже 266 млн євро.

Ремонт доріг. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, Агентство відновлення підписало фінансову угоду на 96 млн євро в межах проєкту "Покращення мереж автомобільних доріг в рамках ініціативи ЄС “Шляхи солідарності”". Ще 50,05 млн євро передбачено грантовою угодою "Транспортний зв’язок в Україні – Фаза ІІ та ІІІ".

Ці кошти мають піти на проєкти, які реалізовуватиме безпосередньо Агентство відновлення. Серед них — будівництво транспортних розв’язок у Київській області, а також капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення у Київській, Львівській та Рівненській областях.

Окремо Україна, Європейська комісія та ЄІБ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо Ініціативи з безпеки та сполучення. Документ передбачає розширення співпраці у сферах прикордонної інфраструктури, енергетики, транспорту та цифрової зв’язності.

У межах цієї ініціативи запланована нова угода щодо розбудови пунктів пропуску та під’їзних шляхів, яку Агентство відновлення реалізовуватиме у 2027–2029 роках. Загальна рамка фінансування становитиме 120 млн євро, з яких перший погоджений транш – 60 млн євро.

Крім того, Агентство та ЄІБ уклали угоду про технічну допомогу. Вона передбачає консультаційну підтримку під час підготовки та реалізації інфраструктурних проєктів, навчання українських фахівців, розвиток інституційної спроможності Агентства та впровадження міжнародних стандартів управління проєктами.

Таким чином, європейське фінансування охоплює не лише ремонт доріг, а й стратегічну транспортну та прикордонну інфраструктуру, яка має посилити сполучення України з ЄС та підтримати відновлення країни.

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