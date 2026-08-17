Европа вкладывает миллионы в дороги Украины: какая область получит больше всего

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины в 2026 году заключило ряд соглашений с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), которые предусматривают финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Общий объем средств по уже подписанным и анонсированным договоренностям достигает почти 266 млн евро.

Ремонт дорог. Фото: из открытых источников

В частности, Агентство восстановления подписало финансовое соглашение на 96 млн евро в рамках проекта "Улучшение сетей автомобильных дорог в рамках инициативы ЕС "Пути солидарности"". Еще 50,05 млн евро предусмотрено грантовым соглашением "Транспортная связь в Украине – Фаза II и III".

Эти средства должны пойти на проекты, которые будут реализовываться непосредственно Агентством восстановления. Среди них строительство транспортных развязок в Киевской области, а также капитальный ремонт автомобильных дорог государственного значения в Киевской, Львовской и Ровенской областях.

Украина, Европейская комиссия и ЕИБ подписали Меморандум о взаимопонимании по Инициативе по безопасности и сообщению. Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере пограничной инфраструктуры, энергетики, транспорта и цифровой связности.

В рамках этой инициативы запланировано новое соглашение о развитии пунктов пропуска и подъездных путей, которое Агентство восстановления будет реализовывать в 2027-2029 годах. Общая рамка финансирования составит 120 млн. евро, из которых первый согласованный транш – 60 млн. евро.

Кроме того, Агентство и ЕИБ заключили соглашение о технической помощи. Она предусматривает консультационную поддержку при подготовке и реализации инфраструктурных проектов, обучении украинских специалистов, развитии институциональной способности Агентства и внедрении международных стандартов управления проектами.

Таким образом, европейское финансирование включает не только ремонт дорог, но и стратегическую транспортную и пограничную инфраструктуру, которая должна усилить сообщение Украины с ЕС и поддержать восстановление страны.

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