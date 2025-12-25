Європа на межі війни: експерти назвали тривожні строки Третьої світової

Західні країни ризикують опинитися втягнутими у масштабний військовий конфлікт, до якого вони наразі не готові. Про це заявили провідні експерти з оборони, представники розвідки та військові під час закритої конференції в урядовому кварталі Лондона – Уайтхоллі, організованої Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI).

Як зазначається, учасники зустрічі дійшли висновку, що Росія системно готується до прямого протистояння з Європою. За оцінками розвідки, Москва може розглядати сценарій повномасштабної війни з НАТО вже до 2029 року, а деякі аналітики та представники країн Балтії називають ще більш ранні терміни – 2027-2028 роки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також попередив, що загроза застосування Росією військової сили проти Альянсу може реалізуватися протягом найближчих п’яти років. Водночас експерти наголошують, що агресія вже триває у гібридному форматі – через диверсії, глушіння GPS-сигналів та проникнення безпілотників у повітряний простір країн НАТО.

Занепокоєння викликав і нещодавній інцидент у Польщі, де після порушення повітряного простору російськими БпЛА було зруйновано житловий будинок. Аналітики підкреслюють, що найбільшою проблемою залишається розрив між наявними оборонними планами та їх фактичним виконанням.

Колишній керівник Об’єднаного командування збройних сил Великої Британії генерал Річард Барронс заявив, що за нинішніх темпів підготовки країні знадобиться до десяти років, щоб бути готовою до війни, тоді як реального часу може залишатися лише 3-5 років. Експерти закликають уряди припинити заспокоювати суспільство та розпочати відверту розмову про зростаючі загрози безпеці в Європі.

