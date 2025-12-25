Европа на грани войны: эксперты назвали тревожные сроки Третьей мировой

Западные страны рискуют оказаться вовлеченными в масштабный военный конфликт, к которому они пока не готовы. Об этом заявили ведущие эксперты по обороне, представители разведки и военные на закрытой конференции в правительственном квартале Лондона – Уайтхолли, организованной Королевским институтом объединенных служб (RUSI).

Третья мировая война. Фото: из открытых источников

Как отмечается, участники встречи пришли к выводу, что Россия готовится к прямому противостоянию с Европой. По оценкам разведки Москва может рассматривать сценарий полномасштабной войны с НАТО уже к 2029 году, а некоторые аналитики и представители стран Балтии называют еще более ранние сроки – 2027-2028 годы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также предупредил, что угроза применения Россией военной силы против Альянса может реализоваться в течение ближайших пяти лет. В то же время эксперты отмечают, что агрессия уже продолжается в гибридном формате – из-за диверсий, глушения GPS-сигналов и проникновения беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Беспокойство вызвал и недавний инцидент в Польше, где после нарушения воздушного пространства российскими БПЛА был разрушен жилой дом. Аналитики подчеркивают, что наибольшей проблемой остается разрыв между существующими оборонными планами и их фактическим исполнением.

Бывший руководитель Объединенного командования вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Барронс заявил, что при нынешних темпах подготовки стране понадобится до десяти лет, чтобы быть готовой к войне, тогда как в реальное время может оставаться всего 3-5 лет. Эксперты призывают правительства прекратить успокаивать общество и начать откровенный разговор о возрастающих угрозах безопасности в Европе.

