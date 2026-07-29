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Євгеній Хмара розповів, чому не хоче, щоб його сини воювали

Інтерв'ю Євгенія Хмари Лорі Лумер: керівник оборонного відомства про майбутнє своїх дітей та закінчення війни

29 липня 2026, 13:25
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Недилько Ксения

Виконувач обов’язків міністра оборони України Євгеній Хмара в інтервʼю американській журналістці та політичній оглядачці Лорі Лумер поділився своїми особистими прагненнями щодо термінів закінчення повномасштабного конфлікту. Керівник оборонного відомства пов'язав головну мету своєї роботи на державній посаді безпосередньо з майбутнім власних дітей, які зараз підростають в Україні.

Євгеній Хмара розповів, чому не хоче, щоб його сини воювали

Євгеній Хмара і Лора Лумер

"Хочу завершити війну до того, як мої сини досягнуть призовного віку", — відверто зізнався Євгеній Хмара, окреслюючи часові рамки та внутрішню мотивацію своєї діяльності.

Наразі його двом синам виповнилося лише 9 та 11 років, проте посадовець уже зараз думає про те, яким буде їхнє життя після досягнення повноліття.

На думку керівника Міністерства оборони, державні зусилля мають бути спрямовані на те, щоб наступне покоління українців мало можливість реалізувати себе у мирних професіях. Він переконаний, що головним завданням молоді після перемоги має стати відновлення країни.

"Щоб вони будували Україну, а не воювали за неї", — підкреслив Євгеній Хмара в розмові з журналісткою, пояснюючи, чому прагне зупинити російську агресію якомога швидше.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара заявив, що у війні з Росією Україна має робити ставку не на дзеркальну відповідь, а на асиметричні дії та максимально ефективне використання ресурсів. Про це він сказав у своєму першому інтерв'ю після призначення, яке дав американській блогерці Лорі Лумер.

 



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