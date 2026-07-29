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Евгений Хмара рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья воевали

Интервью Евгения Хмары Лоре Лумер: руководитель оборонного ведомства о будущем своих детей и окончании войны

29 июля 2026, 13:25
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Недилько Ксения

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке и политическому обозревателю Лоре Лумер поделился своими личными стремлениями по срокам окончания полномасштабного конфликта. Руководитель оборонного ведомства увязал главную цель своей работы на государственной должности непосредственно с будущим собственных детей, которые сейчас подрастают в Украине.

Евгений Хмара рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья воевали

Евгений Хмара и Лора Лумер

"Хочу завершить войну до того, как мои сыновья достигнут призывного возраста", — признался Евгений Хмара, очерчивая временные рамки и внутреннюю мотивацию своей деятельности.

Сейчас его двоим сыновьям исполнилось только 9 и 11 лет, однако чиновник уже сейчас думает о том, какой будет их жизнь после достижения совершеннолетия.

По мнению руководителя Министерства обороны, государственные усилия должны быть направлены на то, чтобы следующее поколение украинцев имело возможность реализовать себя в мирных профессиях. Он убежден, что главной задачей молодежи после победы должно стать восстановление страны.

"Чтобы они строили Украину, а не воевали за нее", — подчеркнул Евгений Хмара в разговоре с журналисткой, объясняя, почему стремится остановить российскую агрессию как можно скорее.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что в войне с Россией Украина должна делать ставку не на зеркальный ответ, а на асимметричные действия и максимально эффективное использование ресурсов. Об этом он сказал в своем первом интервью после назначения, которое дал американской блогерке Лоре Лумер.



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