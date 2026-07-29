Евгений Хмара рассказал, почему не хочет, чтобы его сыновья воевали

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара в интервью американской журналистке и политическому обозревателю Лоре Лумер поделился своими личными стремлениями по срокам окончания полномасштабного конфликта. Руководитель оборонного ведомства увязал главную цель своей работы на государственной должности непосредственно с будущим собственных детей, которые сейчас подрастают в Украине.
Евгений Хмара и Лора Лумер
Сейчас его двоим сыновьям исполнилось только 9 и 11 лет, однако чиновник уже сейчас думает о том, какой будет их жизнь после достижения совершеннолетия.
По мнению руководителя Министерства обороны, государственные усилия должны быть направлены на то, чтобы следующее поколение украинцев имело возможность реализовать себя в мирных профессиях. Он убежден, что главной задачей молодежи после победы должно стать восстановление страны.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил, что в войне с Россией Украина должна делать ставку не на зеркальный ответ, а на асимметричные действия и максимально эффективное использование ресурсов. Об этом он сказал в своем первом интервью после назначения, которое дал американской блогерке Лоре Лумер.