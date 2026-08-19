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ЄС вирішив підставити Україну: що сталося на фоні заблокованого Росією українського експорту

Війна, дорогі перевезення та проблеми з портами доповнилися новими торговельними бар’єрами

19 серпня 2026, 15:36
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Кравцев Сергей

Українська металургія зіткнулася з новим ударом: після років роботи в умовах війни галузь потерпає від посилення торговельних обмежень з боку Європейського Союзу. Про це пише Reuters із посиланням на представників українських підприємств.

ЄС вирішив підставити Україну: що сталося на фоні заблокованого Росією українського експорту

Експорт України Фото: з відкритих джерел

На металургійний сектор одночасно тиснуть російські атаки, проблеми з чорноморськими маршрутами, зростання логістичних витрат та підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 30%.

Додатковою проблемою стало рішення ЄС із 1 липня майже вдвічі скоротити річні квоти на безмитний імпорт сталі з України. Обсяги понад встановлений ліміт оподатковуються митом у 50%.

За оцінкою GMK Center, нова квота для України становить близько 1 млн тонн. Це потенційно може скоротити український експорт сталі до ЄС приблизно на 60% порівняно з 2025 роком.

Для української промисловості наслідки можуть бути серйозними. Близько 80% експорту української сталі припадає саме на європейський ринок, а металургійна продукція загалом забезпечує близько 15% українського експорту.

Операційний директор "Метінвесту" Олександр Мироненко заявив Reuters, що замість очікуваної підтримки українська металургія стикається з новими обмеженнями.

Окремо під загрозою опинилася "Запоріжсталь". За словами Мироненка, через нові квоти підприємство може бути змушене скоротити роботу частини виробничих ліній та переорієнтуватися на випуск чавуну, на який обмеження не поширюються. У такому разі простоюватиме близько половини потужностей заводу.

Проблеми посилює фактичне припинення роботи чорноморського експортного маршруту. Через це "Запоріжсталь" змушена доставляти коксівне вугілля через європейські порти, що збільшує витрати приблизно на 30-40 доларів за тонну.

Українські металурги закликають уряд домагатися винятків для галузі. Інакше українські виробники ризикують втрачати позиції в Європі, поступаючись турецьким, китайським та європейським конкурентам.

Також видання "Коментарі" повідомляло – таємниці українського експорту: кому держава дозволила торгувати військовими товарами.




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