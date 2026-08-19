ЕС решил подставить Украину: что произошло на фоне заблокированного Россией украинского экспорта

Украинская металлургия столкнулась с новым ударом: после лет работы в условиях войны отрасль подвергается усилению торговых ограничений со стороны Европейского Союза. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей украинских предприятий.

Экспорт Украины. Фото: из открытых источников

На металлургический сектор одновременно давят российские атаки, проблемы с черноморскими маршрутами, рост логистических расходов и повышение тарифов "Укрзализныци" на 30%.

Дополнительной проблемой стало решение ЕС с 1 июля почти вдвое сократить годовые квоты на беспошлинный импорт стали из Украины. Объемы сверх установленного предела облагаются пошлиной в 50%.

По оценке GMK Center, новая квота для Украины составляет около 1 млн. тонн. Это потенциально может сократить украинский экспорт стали в ЕС примерно на 60% по сравнению с 2025 годом.

Для украинской промышленности последствия могут быть серьезными. Около 80% экспорта украинской стали приходится именно на европейский рынок, а металлургическая продукция обеспечивает около 15% украинского экспорта.

Операционный директор "Метинвеста" Александр Мироненко заявил Reuters, что вместо ожидаемой поддержки украинская металлургия сталкивается с новыми ограничениями.

Отдельно под угрозой оказалась "Запорожсталь". По словам Мироненко, из-за новых квот предприятие может быть вынуждено сократить работу части производственных линий и переориентироваться на выпуск чугуна, на который ограничения не распространяются. В таком случае будет простаивать около половины мощностей завода.

Проблемы усугубляет фактическое прекращение работы черноморского экспортного маршрута. Поэтому "Запорожсталь" вынуждена доставлять коксующийся уголь через европейские порты, что увеличивает расходы примерно на 30-40 долларов за тонну.

Украинские металлурги призывают правительство добиваться исключений для отрасли. Иначе украинские производители рискуют терять позиции в Европе, уступая турецким, китайским и европейским конкурентам.

Также издание "Комментарии" сообщало – тайны украинского экспорта: кому государство разрешило торговать военными товарами.



