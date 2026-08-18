Таємниці українського експорту: кому держава дозволила торгувати військовими товарами

Державна служба експортного контролю України за 2024-2026 роки оформила понад 5,5 тисячі дозвільних документів на міжнародні передачі товарів, що підлягають державному експортному контролю. Водночас сотні заявок отримали відмову. Про це йдеться у відповіді Держекспортконтролю на запит інтернет-порталу "Коментарі".

Державний експортний контроль

Найбільша кількість документів була оформлена у 2025 році – 2205. Із них 482 припадали на дозволи на експорт, 1349 – на імпорт, 116 – на тимчасове ввезення, 257 – на тимчасове вивезення і ще один документ стосувався транзиту. У 128 випадках служба відмовила у видачі дозволів.

У 2024 році Держекспортконтроль оформив 2013 документів. Зокрема, було видано 517 експортних та 1203 імпортних дозволи, а також 119 висновків на тимчасове ввезення, 171 – на тимчасове вивезення і три – на транзит. Відмов нарахували 161.

За сім місяців 2026 року служба вже оформила 1376 дозвільних документів. Із них 344 стосувалися експорту, 760 – імпорту, 68 – тимчасового ввезення та 204 – тимчасового вивезення. За цей період відмовлено у 87 випадках.

Таким чином, за неповні три роки кількість оформлених документів сягнула 5594, тоді як загальна кількість відмов – 376.

У Держекспортконтролі зазначили, що найчастіше як видані дозволи, так і відмови стосувалися товарів військового призначення. Водночас конкретні назви підприємств, які найчастіше отримували дозволи на операції з військовими та товарами подвійного використання, служба не розкрила.

У відомстві пояснили, що такі дані належать до службової інформації. Її розголошення, за позицією Держекспортконтролю, може дозволити третім сторонам сформувати узагальнену інформацію про українські підприємства, номенклатуру, кількість і вартість військових товарів та потенційно створити загрозу національним інтересам і безпеці України.

Отже, попри значні обсяги міжнародних передач, держава не розкриває публічно, які саме компанії є найбільшими отримувачами відповідних дозволів. На тлі війни та підвищених ризиків витоку інформації це питання залишається одним із найбільш чутливих у сфері експортного контролю.

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