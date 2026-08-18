Тайны украинского экспорта: кому государство разрешило торговать военными товарами

Государственная служба экспортного контроля Украины за 2024-2026 годы оформила более 5,5 тысяч разрешительных документов на международные передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. В то же время сотни заявок получили отказ. Об этом говорится в ответе Госэкспортконтроля по запросу интернет-портала "Комментарии".

Государственный экспортный контроль

Наибольшее количество документов было оформлено в 2025 году – 2205. Из них 482 приходились на разрешения на экспорт, 1349 – на импорт, 116 – на временный ввоз, 257 – на временный вывоз и еще один документ касался транзита. В 128 случаях служба отказала в выдаче разрешений.

В 2024 году Госэкспортконтроль оформил 2013 документов. В частности, было выдано 517 экспортных и 1203 импортных разрешения, а также 119 выводов на временный ввоз, 171 – на временный вывоз и три – на транзит. Отказов насчитали 161.

За семь месяцев 2026 года служба уже оформила 1376 разрешительных документов. Из них 344 касались экспорта, 760 – импорта, 68 – временного ввоза и 204 – временного вывоза. За этот период было отказано в 87 случаях.

Таким образом, за неполные три года количество оформленных документов составило 5594, тогда как общее количество отказов – 376.

В Госэкспортконтроле отметили, что чаще всего как выданные разрешения, так и отказы касались товаров военного назначения. В то же время, конкретные названия предприятий, которые чаще всего получали разрешения на операции с военными и товарами двойного использования, служба не раскрыла.

В ведомстве пояснили, что подобные данные относятся к служебной информации. Ее разглашение, по позиции Госэкспортконтроля, может позволить третьим сторонам сформировать обобщенную информацию об украинских предприятиях, номенклатуре, количестве и стоимости военных товаров и потенциально создать угрозу национальным интересам и безопасности Украины.

Следовательно, несмотря на значительные объемы международных передач государство не раскрывает публично, какие именно компании являются крупнейшими получателями соответствующих разрешений. На фоне войны и повышенных рисков утечки информации этот вопрос остается одним из наиболее чувствительных в сфере экспортного контроля.

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