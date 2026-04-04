Єрмак дотримався обіцянки, він на фронті: ось тільки є важливий нюанс

Колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак, який нещодавно відновив адвокатську діяльність, як і обіцяв після своєї відставки з посади голови ОП, побував із іншими адвокатами у зоні бойових дій. Але якщо хтось думає, що тепер Єрмак в окопах захищатиме Україну, то це не так. Він лише на якийсь час відвідав фронт. Зі своїми колегами колишній голова ОП займався наданням консультацій військовим. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Андрій Єрмак поїхав на фронт. Фото: з відкритих джерел

"Цього тижня відбулися перші виїзди адвокатів безпосередньо до підрозділів у зоні бойових дій у рамках виконання рішення Комітету НААУ з питань захисту постраждалих від збройної агресії щодо початку проекту Адвокат", — розповіли в асоціації.

Окрім Єрмака на фронт приїхали члени комітету Ігор Андрєєв, Поліна Марченко, Вадим Гатеж та радник голови НААУ Артемій Карпенко. Вони провели зустрічі з військовими та надали консультації.

Наголошується, що проект Адвокат передбачає правову підтримку військовослужбовців на рівні бригад, поєднуючи цифрові інструменти з офлайн роботою адвокатів безпосередньо у підрозділах.

Адвокати поспілкувалися з військовими 157-ї ОМБ, 79-ї ОДШБ та 3-ї бригади оперативного призначення Спартан Нацгвардії.

колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого президент України Володимир Зеленський звільнив з посади 28 листопада 2025 року, подав річну декларацію.

За 2025 рік, за даними декларації, дохід Єрмака становив 1,2 млн грн, з них:

заробітна плата – 533,7 тис. грн.,

компенсація за невикористану відпустку – 213,7 тис. грн.,

відсотки у "ОТП Банку" — 527,9 тис. грн.

