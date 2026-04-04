Ермак сдержал обещание, он на фронте: вот только есть важный нюанс

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак, который недавно возобновил адвокатскую деятельность, как и обещал после своей отставки с поста главы ОП, побывал с другими адвокатами в зоне боевых действий. Но, если кто-то думает, что теперь Ермак будет в окопах защищать Украину, то это не так. Он лишь на время посетил фронт. Со своими коллегами бывший глава ОП занимался предоставлением консультаций военным. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Андрей Ермак поехал на фронт. Фото: из открытых источников

"На этой неделе состоялись первые выезды адвокатов непосредственно в подразделения в зоне боевых действий в рамках выполнения решения Комитета НААУ по вопросам защиты пострадавших от вооруженной агрессии о начале проекта Адвокат+", — рассказали в ассоциации.

Кроме Ермака на фронт приехали члены комитета Игорь Андреев, Полина Марченко, Вадим Гатеж и советник председателя НААУ Артемий Карпенко. Они провели встречи с военными и предоставили консультации.

Отмечается, что проект Адвокат+ предусматривает правовую поддержку военнослужащих на уровне бригад, сочетая цифровые инструменты с офлайн работой адвокатов непосредственно в подразделениях.

Адвокаты пообщались с военными 157-й ОМБ, 79-й ОДШБ и 3-й бригады оперативного назначения Спартан Нацгвардии.

бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности 28 ноября 2025 года, подал годовую декларацию.

За 2025 год, по данным декларации, доход Ермака составил 1,2 млн грн, из них:

заработная плата – 533,7 тыс. грн,

компенсация за неиспользованный отпуск – 213,7 тыс. грн,

проценты в "ОТП Банке" — 527,9 тыс. грн.

Также издание "Комментарии" сообщало – Валерий Залужный рассказал об обысках в его кабинете и звонке Ермаку.



