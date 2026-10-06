«єОселя» на Буковині: чому мільйонні компенсації дісталися лише кільком десяткам людей

Регіональні програми здешевлення іпотеки за державною ініціативою "єОселя" на Буковині працюють, але охоплюють вкрай обмежене коло громадян. Про це стало відомо з відповіді Чернівецької ОВА на журналістський запит видання "Коментарі".

єОселя

У 2026 році з обласного бюджету виділили 5 мільйонів гривень на компенсацію частини процентної ставки (3% річних) за іпотечними кредитами. Проте станом на липень освоєно лише 661 тисячу гривень.

Наразі таку обласну пільгу отримують усього 22 особи: 20 осіб – це ветерани війни, військовослужбовці та члени їхніх родин. Лише 2 особи – це внутрішньо переміщені особи.

Паралельно у Чернівецькій міській громаді діє окремий механізм допомоги: учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи компенсують 1/5 частину від першого внеску за програмою "єОселя" (не більше 165 тис. грн). Водночас для тисяч інших переселенців власний куток залишається недосяжною мрією через жорсткі критерії та відмови.

Також видання "Коментарі" повідомляло – за роки повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворожі війська обстрілами пошкодили та зруйнували велику кількість житлових об’єктів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки будинків було пошкоджено у Вінниці і скільки вже відремонтували.

На території Вінницької міської територіальної громади внаслідок ворожих обстрілів з 2022 року до 16 вересня 2026 року пошкоджено: 2022 році 79 житлових будинків; 2023 та 2024 роках пошкодження не зареєстровані; 2025 році 37 житлових будинків; 2026 році 78 та зруйновано 2 житлових будинки.



