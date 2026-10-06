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РФ вдарила майже по 200 будинках: влада Вінниці не знає, скільки з них ще треба відремонтувати

У Вінницькій міській раді не знають, скільки будинків потрібно відремонтувати після ворожих обстрілів: влада пояснила причини

6 жовтня 2026, 14:26
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Кречмаровская Наталия

За роки повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворожі війська обстрілами пошкодили та зруйнували велику кількість житлових об’єктів. Портал “Коментарі” дізнався, скільки будинків було пошкоджено у Вінниці і скільки вже відремонтували. 

РФ вдарила майже по 200 будинках: влада Вінниці не знає, скільки з них ще треба відремонтувати

Ремонти будинків Фото портал "Коментарі"

На території Вінницької міської територіальної громади внаслідок ворожих обстрілів з 2022 року до 16 вересня 2026 року пошкоджено:

  • 2022 році 79 житлових будинків;

  • 2023 та 2024 роках пошкодження не зареєстровані;

  • 2025 році 37 житлових будинків;

  • 2026 році 78 та зруйновано 2 житлових будинки.

“За наявною інформацією, відновлювальні роботи завершено на 25 житлових будинках у 2022 році та на 10 об'єктах у 2025 році. Окрім цього, частина пошкодженого житла ремонтувалася власниками нерухомого майна самостійно, відтак систематизований облік таких об'єктів не здійснюється. У 2026 році відновлювальні роботи наразі тривають по 1 (одному) житловому об'єкту”, — йдеться у повідомленні.

Так загалом було пошкоджено 194 житлових будинки, а відремонтовано (централізовано) — 35. При цьому, частина власників проводили роботу самостійно.

При цьому, у Вінницькій міській раді не знають, скільки житлових будинків, пошкоджених ворожими обстрілами, потрібно відновити. Пояснили, що запитувана інформація відсутня, оскільки більша частина пошкоджених житлових об'єктів відновлюється самими власниками нерухомого майна шляхом отримання державної грошової допомоги та компенсацій за державною програмою "єВідновлення". 

Щодо вартості ремонтів, у Вінницькій МР повідомили, що з бюджету Вінницької міської територіальної громади за період з 2022 року по 16 вересня 2026 року на відновлення житлових будинків, які були пошкоджені чи зруйновані внаслідок обстрілів РФ було направлено кошти в:

  • 2022 році в загальній сумі 21 049 715,23 грн;

  • 2025 році в загальній сумі 7 328 341,0 грн;

  • 2026 році станом на 16 вересня в сумі 2 412 362,87 грн.

Однак скільки ще потрібно коштів на відновлення будинків, у ВМР не знають. Пояснюють тим, що власники самі звертаються по допомогу та отримують гроші через “єВідновлення”. 

“Оскільки виплата коштів здійснюється напряму громадянам на спеціальні рахунки для придбання будівельних матеріалів та оплати робіт, окремого обліку об'єктів, відновлення яких власники проводять в індивідуальному порядку, орган місцевого самоврядування не веде”, — повідомили в міськраді. 

РФ вдарила майже по 200 будинках: влада Вінниці не знає, скільки з них ще треба відремонтувати - фото 2
РФ вдарила майже по 200 будинках: влада Вінниці не знає, скільки з них ще треба відремонтувати - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки будинків відремонтували після обстрілів у Луцьку.





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