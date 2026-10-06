«еСеля» на Буковине: почему миллионные компенсации достались лишь нескольким десяткам людей

Региональные программы удешевления ипотеки по государственной инициативе "еСеля" на Буковине работают, но охватывают крайне ограниченный круг граждан. Об этом стало известно из ответа Черновицкой ОВА на журналистский запрос издания "Комментарии".

еОселя

В 2026 году из областного бюджета было выделено 5 миллионов гривен на компенсацию части процентной ставки (3% годовых) по ипотечным кредитам. Однако по состоянию на июль освоено только 661 тысячу гривен.

В настоящее время такую областную льготу получают всего 22 человека: 20 человек – это ветераны войны, военнослужащие и члены их семей. Только 2 человека – это внутренне перемещенные лица.

Параллельно в Черновицкой городской общине действует отдельный механизм помощи: участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны III группы компенсируют 1/5 часть от первого взноса по программе "еСеля" (не более 165 тыс. грн). В то же время для тысяч других переселенцев собственный уголок остается недостижимой мечтой из-за жестких критериев и отказов.

Также издание "Комментарии" сообщало — за годы полномасштабного вторжения России на территорию Украины вражеские войска обстрелами повредили и разрушили большое количество жилых объектов. Портал "Комментарии" узнал, сколько домов было повреждено в Виннице и сколько уже отремонтировали.

На территории Винницкой городской территориальной громады в результате вражеских обстрелов с 2022 года по 16 сентября 2026 года повреждено: 2022 году 79 жилых домов; 2023 и 2024 годах повреждения не зарегистрированы; 2025 году 37 жилых домов; В 2026 году 78 и разрушены 2 жилых дома.



