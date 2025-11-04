"Енергоатом" застрахував членів наглядової ради на кругленьку суму на випадок арештів

Акціонерне товариство "НАЕК "Енергоатом" застрахувало наглядову раду компанії від арештів на 19,3 млн гривень. На рахунку страховика — договори з низкою великих українських компаній. Послуги зі страхування відповідальності голови та членів наглядової ради термінів на рік надає "Страхова компанія Колоннейд Україна", повідомляє Центр протидії корупції.

Енергоатом. Фото: з відкритих джерел

Згідно з оприлюдненою інформацією, загальна страхова премія становить 19,30 млн грн, з яких 17,37 млн грн – за покриття відповідальності членів наглядової ради, і 1,93 млн грн – за покриття витрат застрахованої особи, що підлягають відшкодуванню.

Зокрема, якщо застрахована особа потребуватиме витрат і видатків на захист, то їх відшкодують у межах згаданої суми.

Витрати, пов’язані із заставою або запобіжними заходами, обмеження щодо прав на активи або свободи та провадження щодо екстрадиції будуть відшкодовані в розмірі 10% від страхової суми, але не більше 500 тисяч грн для кожного окремого випадку.

Ліміт щодо відшкодування витрат на відновлення репутації та на штрафи і неустойки – 100 тисяч грн, на необхідну психологічну допомогу – 50 тисяч грн, на заміну автомобіля – 10 тисяч грн для кожного окремого страхового випадку.

У Центрі протидії корупції, що окрім трьох іноземців, від держави до складу Наглядової Ради "Енергоатому" входять Віталій Петрук і Тимофій Милованов.

