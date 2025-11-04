"Энергоатом" застраховал членов наблюдательного совета на кругленькую сумму на случай арестов

Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" застраховало наблюдательный совет компании от арестов на 19,3 млн гривен. На счету страховщика — договоры с рядом крупных украинских компаний. Услуги по страхованию ответственности председателя и членов наблюдательного совета сроков в год предоставляет "Страховая компания Колоннейд Украина", сообщает Центр противодействия коррупции.

Согласно обнародованной информации, общая страховая премия составляет 19,30 млн грн, из которых 17,37 млн грн – за покрытие ответственности членов наблюдательного совета, и 1,93 млн грн – за покрытие расходов застрахованного лица, подлежащих возмещению.

В частности, если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах указанной суммы.

Расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, ограничения прав на активы или свободы и производства по экстрадиции будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тысяч грн для каждого частного случая.

Лимит по возмещению расходов на восстановление репутации и штрафы и неустойки – 100 тысяч грн, на необходимую психологическую помощь – 50 тысяч грн, на замену автомобиля – 10 тысяч грн для каждого отдельного страхового случая.

В Центре противодействия коррупции, кроме трех иностранцев, от государства в состав Наблюдательного Совета "Энергоатома" входят Виталий Петрук и Тимофей Милованов.

