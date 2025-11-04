logo

Общество события "Энергоатом" застраховал членов наблюдательного совета на кругленькую сумму на случай арестов
commentss НОВОСТИ Все новости

"Энергоатом" застраховал членов наблюдательного совета на кругленькую сумму на случай арестов

"Энергоатом" застраховал наблюдательный совет за 19 миллионов

4 ноября 2025, 09:03
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Акционерное общество "НАЭК "Энергоатом" застраховало наблюдательный совет компании от арестов на 19,3 млн гривен. На счету страховщика — договоры с рядом крупных украинских компаний. Услуги по страхованию ответственности председателя и членов наблюдательного совета сроков в год предоставляет "Страховая компания Колоннейд Украина", сообщает Центр противодействия коррупции.

"Энергоатом" застраховал членов наблюдательного совета на кругленькую сумму на случай арестов

Энергоатом. Фото: из открытых источников

Согласно обнародованной информации, общая страховая премия составляет 19,30 млн грн, из которых 17,37 млн грн – за покрытие ответственности членов наблюдательного совета, и 1,93 млн грн – за покрытие расходов застрахованного лица, подлежащих возмещению.

В частности, если застрахованное лицо потребует расходов и расходов на защиту, то их возместят в пределах указанной суммы.

Расходы, связанные с залогом или мерами пресечения, ограничения прав на активы или свободы и производства по экстрадиции будут возмещены в размере 10% от страховой суммы, но не более 500 тысяч грн для каждого частного случая.

Лимит по возмещению расходов на восстановление репутации и штрафы и неустойки – 100 тысяч грн, на необходимую психологическую помощь – 50 тысяч грн, на замену автомобиля – 10 тысяч грн для каждого отдельного страхового случая.

В Центре противодействия коррупции, кроме трех иностранцев, от государства в состав Наблюдательного Совета "Энергоатома" входят Виталий Петрук и Тимофей Милованов.

Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1230336402231045&id=100057640893390&post_id=100057640893390_1230336402231045&rdid=9zSuLaHnfM396LWY#
