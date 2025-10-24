Зарплати чиновників суттєво перевищують середні по Україні: де найбільше платять

У держсекторі, як і раніше, отримують досить солідні зарплати, але в 2025 році вони зростають повільно. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані Мінфіну.

Зарплати чиновників. Фото: із відкритих джерел

У вересні 2025 року середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів влади становила 59,1 тисяч гривень. Зарплата впала порівняно із серпнем (61,6 тисяч гривень).

Це більш ніж утричі більше, ніж середня по країні, яка, за даними Пенсійного фонду, у серпні становила 19,8 тисяч гривень. Даних за вересень поки що немає.

Зарплата чиновників була на 5,9% більше, ніж торік (55,8 тисяч гривень у вересні 2024 року).

При цьому рівень споживчої інфляції у вересні становив 11,9% р/р, тож реальні доходи держслужбовців скоротилися.

Лідером за розміром середньої зарплати стало Національне агентство з питань запобігання корупції, де працівники отримували в середньому 99,2 тисяч гривень.

Лише на кілька гривень менше – 99,18 тисяч гривень – мали співробітники представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

До п'ятірки лідерів також увійшли Антимонопольний комітет України (93,5 тисяч гривень), Державна митна служба (88,4 тисяч гривень) та Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (87 тисяч гривень).

Середня зарплата керівників державних органів становила 127,8 тисяч гривень, тобто більш ніж удвічі перевищує показник за системою.

Найвищі виплати отримали керівники Державної митної служби – 323,8 тисячі гривень, Соціальної сервісної служби України – 298,3 тисячі гривень, та Державної служби геодезії, картографії та кадастру – 294,4 тисячі гривень.

Високі зарплати також зафіксовано у керівництва НАЗК – 255,6 тисячі гривень та Нацкомісії з енергетики та комунальних послуг – 222,5 тисячі гривень.

Читайте також на порталі "Коментарі" – коли та на скільки військовим підвищать зарплати: у Раді відповіли.



