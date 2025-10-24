Зарплаты чиновников существенно превышают средние по Украине: где платят больше всего

В госсекторе по-прежнему получают довольно солидные зарплаты, но в 2025 году они растут медленно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.

Зарплаты чиновников. Фото: из открытых источников

В сентябре 2025 года средняя начисленная заработная плата работников центральных органов власти составила 59,1 тысячи гривен. Зарплата упала по сравнению с августом (61,6 тысячи гривен).

Это более, чем втрое больше, чем средняя по стране, которая, по данным Пенсионного фонда, в августе составляла 19,8 тысячи гривен. Данных за сентябрь пока нет.

Зарплата чиновников была на 5,9% больше, чем в прошлом году (55,8 тысячи гривен в сентябре 2024 года).

При этом уровень потребительской инфляции в сентябре составил 11,9% г/г, поэтому реальные доходы госслужащих сократились.

Лидером по размеру средней зарплаты стало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, где работники получали в среднем 99,2 тысячи гривен.

Лишь на несколько гривен меньше — 99,18 тысячи гривен — имели сотрудники представительства президента Украины в Автономной Республике Крым.

В пятерку лидеров также вошли Антимонопольный комитет Украины (93,5 тысячи гривен), Государственная таможенная служба (88,4 тысячи гривен) и Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (87 тысяч гривен).

Средняя зарплата руководителей государственных органов составила 127,8 тысячи гривен, то есть более чем вдвое превышает показатель по системе.

Самые высокие выплаты получили руководители Государственной таможенной службы — 323,8 тысячи гривен, Социальной сервисной службы Украины — 298,3 тысячи гривен, и Государственной службы геодезии, картографии и кадастра — 294,4 тысячи гривен.

Высокие зарплаты также зафиксированы у руководства НАПК — 255,6 тысячи гривен и Нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам — 222,5 тысячи гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — когда и на сколько военным повысят зарплаты: в Раде ответили.



