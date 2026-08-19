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Енергетика під землею: яке місто першим будує захист від російських обстрілів

Іван Федоров: На двох трансформаторних підстанціях Запоріжжя зводять підземні конструкції

19 серпня 2026, 18:21
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Недилько Ксения

У Запорізькій області стартував унікальний для України проєкт із перенесення критичної інфраструктури під землю, що дозволить убезпечити енергосистему регіону від регулярних повітряних ударів ворога.

Енергетика під землею: яке місто першим будує захист від російських обстрілів

Ілюстративне фото

Запорізький регіон став першопрохідцем у реалізації передових методів інженерного захисту критичної інфраструктури. В області розпочалося будівництво підземних споруд для об'єктів енергетики. Докладніше про цей масштабний та унікальний процес у розмові з журналістами "Укрінформу" повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Не називатиму конкретні цифри. Це всі ключові трансформатори, — зауважив керівник ОВА, деталізуючи поточний стан підготовки регіону до потенційних блекаутів, — більше половини вже захищено, до зими захистимо всі. Зараз їх будівництво на фінішній стадії".

Паралельно з посиленням наземних укріплень місцева влада спільно з енергетиками пішла на радикальніший крок для повної мінімізації ризиків руйнувань рухомого обладнання.

"Крім того, ми почали будувати підземні енергетичні об'єкти, — акцентував Федоров, вказуючи на ексклюзивність таких оборонних рішень, — на двох трансформаторних підстанціях зводимо підземні конструкції. Такого ніхто в Україні не робив, ми це робимо першими і вперше".

Як пояснив посадовець, саме високовольтні трансформатори є найбільш вразливими і водночас дороговартісними компонентами мережі, створення яких заводами-виробниками триває майже три чверті року. Наявний досвід уже підтвердив надійність зведених фортифікацій, які раніше успішно нівелювали наслідки прямих нальотів дронів-камікадзе та близьких розривів КАБів. Усі інженерні заходи планують завершити до перших холодів. Також за допомогою закордонних донорів область на 100% закрила потребу в автономних дизель-генераторах та створила повноцінний мобільний резерв обладнання на випадок надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вдень 19 серпня російські війська завдали удару по Житомиру баражуючими боєприпасами "Бандероль". Повітряні сили ЗСУ заздалегідь попереджали про рух повітряних цілей цього типу в напрямку міста з півночі. Відомо про "прильот" по главку поліції, де є загиблі та поранені.



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