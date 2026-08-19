Энергетика под землей: какой город первым строит защиту от российских обстрелов

В Запорожской области стартовал уникальный для Украины проект по переносу критической инфраструктуры под землю , что позволит обезопасить энергосистему региона от регулярных воздушных ударов врага.

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Запорожский регион стал первопроходцем в реализации передовых методов инженерной защиты критической инфраструктуры. В области начато строительство подземных сооружений для объектов энергетики. Более подробно об этом масштабном и уникальном процессе в разговоре с журналистами "Укринформа" сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Не буду называть конкретные цифры. Это все ключевые трансформаторы, — заметил руководитель ОВА, детализируя текущее состояние подготовки региона к потенциальным блекаутам, — более половины уже защищены, к зиме защитим все. Сейчас их строительство на финишной стадии".

Параллельно с усилением наземных укреплений местные власти совместно с энергетиками пошли на более радикальный шаг для полной минимизации рисков разрушений подвижного оборудования.

"Кроме того мы начали строить подземные энергетические объекты, — акцентировал Федоров, указывая на эксклюзивность таких оборонных решений, — на двух трансформаторных подстанциях возводим подземные конструкции. Такого никто в Украине не делал, мы это делаем первыми и впервые".

Как пояснил чиновник, именно высоковольтные трансформаторы являются наиболее уязвимыми и в то же время дорогостоящими компонентами сети, создание которых заводами-производителями длится почти три четверти года. Имеющийся опыт уже подтвердил надежность сводных фортификаций, ранее успешно нивелировавших последствия прямых налетов дронов-камикадзе и близких разрывов КАБов. Все инженерные мероприятия планируют завершить к первым холодам. Также с помощью зарубежных доноров область на 100% закрыла потребность в автономных дизель-генераторах и создала полноценный мобильный резерв оборудования в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в день 19 августа российские войска нанесли удар по Житомиру баражирующими боеприпасами "Бандероль". Воздушные силы ВСУ заранее предупреждали о движении воздушных целей этого типа в направлении города с севера. Известно о "прилете" по главку полиции, где есть погибшие и раненые.