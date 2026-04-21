Енергетичний розворот на Захід: чому Україна змінює правила ринку електрики

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12087-д, який запускає масштабну інтеграцію українського ринку електроенергії з внутрішнім енергетичним ринком Європейський Союз. Про це свідчить картка відповідного законопроєкту.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

Документ створює правову основу для об’єднання ринків електроенергії в межах так званого market coupling – механізму синхронізованої торгівлі з європейськими торговими зонами. Йдеться про інтеграцію як ринку "на добу наперед", так і внутрішньодобового сегмента, що дозволить узгоджувати ціни та обсяги постачання електроенергії в режимі реального часу.

Фактично Україна переходить до моделі, за якої торгівля електроенергією буде максимально наближена до стандартів ЄС – з прозорими правилами формування цін і гнучким балансуванням попиту та пропозиції.

Окремо закон імплементує європейську систему оцінки ризиків в енергетиці та вводить механізми забезпечення достатності потужностей. Це має підвищити стабільність енергосистеми та зменшити вразливість до кризових ситуацій.

Також передбачено впровадження нових інструментів управління споживанням, зокрема розвиток агрегації – об’єднання невеликих джерел енергії в єдині керовані системи, а також механізмів впливу на попит у пікові години.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 7 квітня. Його ухвалення розглядають як один із ключових кроків до повноцінної інтеграції України в енергетичний простір Європейського Союзу, що має посилити як енергетичну безпеку, так і конкуренцію на ринку.

