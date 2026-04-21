Энергетический разворот на Запад: почему Украина изменяет правила рынка электричества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №12087-д, запускающий масштабную интеграцию украинского рынка электроэнергии с внутренним энергетическим рынком Европейского союза. Об этом свидетельствует карточка соответствующего законопроекта.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Документ создает правовую основу для объединения рынков электроэнергии в рамках так называемого market coupling – механизма синхронизированной торговли с европейскими торговыми зонами. Речь идет об интеграции как рынка "на сутки вперед", так и внутрисуточного сегмента, что позволит согласовывать цены и объемы поставок электроэнергии в режиме реального времени.

Фактически Украина переходит к модели, при которой торговля электроэнергией будет максимально приближена к стандартам ЕС – с прозрачными правилами формирования цен и гибкой балансировкой спроса и предложения.

Закон имплементирует европейскую систему оценки рисков в энергетике и вводит механизмы обеспечения достаточности мощностей. Это должно повысить стабильность энергосистемы и снизить уязвимость к кризисным ситуациям.

Также предусмотрено внедрение новых инструментов управления потреблением, в частности, развитие агрегации – объединение небольших источников энергии в единые управляемые системы, а также механизмов влияния на спрос в пиковые часы.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 7 апреля. Его принятие рассматривается как один из ключевых шагов к полноценной интеграции Украины в энергетическое пространство Европейского Союза, что должно усилить как энергетическую безопасность, так и конкуренцию на рынке.

