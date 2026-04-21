Ядерний сигнал Європі: Париж та Варшава готують новий формат стримування

Франція та Польща виходять на новий рівень оборонної взаємодії, обговорюючи проведення спільних навчань за участю ядерного компоненту. Про це заявили президент Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Дональд Туск на прес-конференції у Гданську, повідомляє Politico.

Макрон та Туск. Фото: із відкритих джерел

Париж, який залишається єдиною ядерною державою у Євросоюзі, просуває концепцію "розширеного стримування". Ще на початку 2026 року Макрон оголосив про перехід до нового етапу ядерної стратегії, який передбачає активніше залучення європейських партнерів — насамперед через участь у спільних маневрах.

За словами Туска, Польща вже приєдналася до вузького кола країн, які підтримують ідею посилення оборонної автономії Європи. Крім Варшави, в ініціативу залучені Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Данія, Швеція та Греція.

Польський прем'єр наголосив, що сучасна геополітична ситуація потребує наявності ефективних механізмів стримування. Водночас, він обережно прокоментував можливе розміщення французької авіації з ядерним озброєнням на польській території, зазначивши, що не вважає такий сценарій бажаним.

Макрон, у свою чергу, підтвердив, що практичні деталі співробітництва обговорюватимуться найближчими місяцями. При цьому Париж наполягає: контроль над застосуванням ядерної зброї залишиться виключно за Францією, хоча дискусії щодо розміщення носіїв у країнах-союзниках продовжуються.

Окрім ядерної тематики, сторони домовилися поглибити взаємодію у сфері оборони. Йдеться про захист східних кордонів Польщі, можливу участь Франції у забезпеченні безпеки стратегічного хаба Жешув-Ясіонка, а також про співпрацю у космічних технологіях та військовому плануванні. Варшава, зокрема, має намір придбати французький військовий супутник зв'язку та розробити спільний оборонний план на найближчі роки.

