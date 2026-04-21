Ядерный сигнал Европе: Париж и Варшава готовят новый формат сдерживания

Франция и Польша выходят на новый уровень оборонного взаимодействия, обсуждая проведение совместных учений с участием ядерного компонента. Об этом заявили президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции в Гданьске, сообщает Politico.

Макрон и Туск.

Париж, остающийся единственной ядерной державой в Евросоюзе, продвигает концепцию "расширенного сдерживания". Еще в начале 2026 года Макрон объявил о переходе к новому этапу ядерной стратегии, предполагающему более активное вовлечение европейских партнеров — прежде всего через участие в совместных маневрах.

По словам Туска, Польша уже присоединилась к узкому кругу стран, которые поддерживают идею усиления оборонной автономии Европы. Помимо Варшавы, в инициативу вовлечены Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Швеция и Греция.

Польский премьер подчеркнул, что современная геополитическая ситуация требует наличия эффективных механизмов сдерживания. В то же время он осторожно прокомментировал возможное размещение французской авиации с ядерным вооружением на польской территории, отметив, что не считает такой сценарий желаемым.

Макрон, в свою очередь, подтвердил, что практические детали сотрудничества будут обсуждаться в ближайшие месяцы. При этом Париж настаивает: контроль над применением ядерного оружия останется исключительно за Францией, хотя дискуссии о размещении носителей в странах-союзниках продолжаются.

Помимо ядерной тематики, стороны договорились углубить взаимодействие в сфере обороны. Речь идет о защите восточных границ Польши, возможном участии Франции в обеспечении безопасности стратегического хаба Жешув-Ясионка, а также о сотрудничестве в космических технологиях и военном планировании. Варшава, в частности, намерена приобрести французский военный спутник связи и разработать совместный оборонный план на ближайшие годы.

