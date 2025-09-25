Прикраси завжди були не лише способом прикрасити себе, а й сильним енергетичним символом. Камені, метали й навіть форма виробу здатні впливати на людину, її емоційний стан та життєві обставини. Але екстрасенси попереджають: є певні прикраси, які краще не купувати, адже вони можуть стати джерелом проблем та негативу.

Екстрасенси не радять купувати цю прикрасу: чому вона може принести біду

Яку прикрасу називають небезпечною

Езотерики стверджують, що найбільшу небезпеку становлять чужі прикраси — особливо ті, що мають замкнене коло: обручки, каблучки, браслети. Якщо вони були у використанні, то несуть на собі відбиток чужої долі, хвороб і навіть кармічних боргів. Купуючи таку річ, людина ризикує "приміряти" на себе чужі біди.

Особливо небезпечними вважають:

Обручки, куплені в ломбарді — вони можуть мати історію розлучень, втрат чи навіть смерті.

Каблучки з чорними каменями (онікс, обсидіан, чорний агат), якщо вони дісталися без відома походження. Вони здатні підсилювати темну енергію.

Амулети та талісмани невідомого походження — часто заряджені на власника, і на іншій людині працюють як "пастка".

Чому це небезпечно

За словами екстрасенсів, прикраси зберігають енергетику попереднього власника. Якщо ця людина страждала від хвороб, фінансових втрат чи самотності, то всі ці програми можуть передатися новому власнику.

Такі речі працюють як "ключ" до енергетичного поля людини й починають впливати на її життя.

Як себе захистити

Не купуйте прикраси з чужих рук — особливо ті, що мають сильне символічне значення.

Очищайте нові прикраси — навіть магазинні вироби. Їх радять промивати під проточною водою, залишати на сонці чи місячному світлі, а також освячувати у храмі.

Прислухайтеся до відчуттів — якщо прикраса викликає дискомфорт, тривогу чи навіть фізичну втому, краще відмовитися від неї.

Вибирайте камені за своїм знаком зодіаку — неправильний мінерал може підсилювати негативні сторони характеру.

Висновок

Екстрасенси переконані: прикраса — це не лише зовнішня краса, а й потужний енергетичний провідник. Купуючи чужі або "важкі" речі, людина ризикує отримати разом із ними чужу долю. Тому варто обирати прикраси усвідомлено й завжди очищати їх від сторонньої енергетики.

