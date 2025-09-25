Украшения всегда были не только способом украсить себя, но и сильным энергетическим символом. Камни, металлы и даже форма изделия способны влиять на человека, его эмоциональное состояние и жизненные обстоятельства. Но экстрасенсы предупреждают: есть определенные украшения, которые лучше не покупать, они могут стать источником проблем и негатива.

Экстрасенсы не советуют покупать это украшение: почему оно может принести беду

Какое украшение называют опасным

Эзотерики утверждают, что наибольшую опасность представляют чужие украшения — особенно те, которые имеют замкнутый круг: кольца, кольца, браслеты. Если они были в употреблении, то несут на себе отпечаток чужой судьбы, болезней и даже кармических долгов. Покупая такую вещь, человек рискует примерить на себя чужие беды.

Особо опасными считают:

Обручальные кольца, купленные в ломбарде — они могут иметь историю разводов, потерь или даже смерти.

Кольца с черными камнями (оникс, обсидиан, черный агат), если они достались без ведома происхождения. Они способны усиливать черную энергию.

Амулеты и талисманы неизвестного происхождения часто заряжены на владельца, и на другом человеке работают как "ловушка".

Почему это опасно

По словам экстрасенсов, украшения сохраняют энергетику предыдущего владельца. Если этот человек страдал болезнями, финансовыми потерями или одиночеством, то все эти программы могут передаться новому владельцу.

Такие вещи работают как "ключ" к энергетическому полю человека и начинают влиять на его жизнь.

Как себя защитить

Не покупайте украшения из чужих рук — особенно имеющие сильное символическое значение.

Очищайте новые украшения – даже магазинные изделия. Их советуют промывать под проточной водой, оставлять на солнце или лунном свете, а также освящать в храме.

Прислушайтесь к ощущениям – если украшение вызывает дискомфорт, тревогу или даже физическую усталость, лучше отказаться от нее.

Выбирайте камни по своему знаку зодиака – неправильный минерал может усиливать отрицательные стороны характера.

Вывод

Экстрасенсы убеждены: украшение — это не только внешняя красота, но мощный энергетический проводник. Покупая чужие или "тяжелые" вещи, человек рискует получить вместе с ними чужую судьбу. Поэтому следует выбирать украшения осознанно и всегда очищать их от посторонней энергетики.

