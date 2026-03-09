Експерт: «УЗ» не бачить підстав перевіряти ексдетективів НАБУ після повідомлень про збитки на десятки мільйонів

НАБУ. Фото: з відкритих джерел

В "Укрзалізниці" не проводили службове розслідування стосовно ексдетективів НАБУ Тараса Лікунова та Михайла Риковцева, щодо яких повідомлялося про причетність до зловживань. Загалом там повідомили, що не знають про 78 млн грн збитків, які зазнала компанія під час тендерів. Про це написав експерт Дмитро Яковенко.

"В Укрзалізниці не бачать підстав проводити службове розслідування стосовно ексдетективів НАБУ Тараса Лікунова та Михайла Риковцева, яких медіа звинуватили у причетності до зловживань в УЗ. В офіційний відповіді УЗ на запит порталу "Доступ до правди" зазначають, що не володіють оприлюдненими даними журналістських розслідувань про закупівлі дизпалива, вугілля та вагонів, через які компанія зазнала майже 78 млн грн втрат", – зазначив він.

За словами експерта, "Укрзалізниця" орієнтується лише на офіційні повідомлення Аудиторської служби і Антимонопольного комітету.

"Інформація про порушення процедур закупівель від центральних органів виконавчої влади, які, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", здійснюють їх контроль та моніторинг, зокрема від Антимонопольного комітету України та Державної аудиторської служби України, до АТ "Укрзалізниця" не надходила. Зі свого боку товариством зазначеної службової перевірки не проводилося через відсутність підстав для її проведення станом на дату надання цієї відповіді", – йдеться в листі "Укрзалізниці", зазначив він.

Яковенко нагадав, що про корупційні оборудки на "Укрзалізниці" протягом останніх років писав експерт Володимир Бондаренко.

"За його словами, після того, як службу економічної безпеки Укрзалізниці очолив Михайло Риковцев, підприємство продовжує приносити збитки державі. Лише на останніх закупівлях дизпалива, вугілля та вагонів компанія має 77,4 млн грн втрат та опосередковану співпрацю з росіянами", – наголосив він.

Також він повідомив, що Риковцев отримав посаду в Укрзалізниці не випадково.

"Риковцев відкрив кримінальне провадження проти тодішнього начальника безпеки Кріцина, запідозривши в тендерних зловживаннях. Потім провів обшук в голови "Укрзалізниці" Лященка та заручився підтримкою міністра інфраструктури Кубракова, коли той став агентом НАБУ (провокація хабаря). Вуаля – Кріцина звільнили, а його посаду зайняв чесний і непідкупний детектив НАБУ Риковцев. Результат – багатомільйонні збитки", – підсумував Бондаренко, цитує Яковенко.

Також, додав експерт, після розслідування корупційних злочинів в "УЗ" обійняв посаду інший ексдетектив НАБУ – Тарас Лікунов. І хоч юристи у цьому вбачають конфлікт інтересів та порушення антикорупційного законодавства, жодної реакції від НАЗК на таке призначення немає й досі, прокоментував він.

За інформацією ЗМІ, Лікунов – брат членкині правління Центру протидії корупції Олени Щербан.

