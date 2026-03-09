Эксперт: УЗ не видит оснований проверять эксдетективов НАБУ после сообщений об убытках на десятки миллионов

Рубрики
В "Укрзализныце" не проводили служебное расследование в отношении эксдетективов НАБУ Тараса Ликунова и Михаила Рыковцева, в отношении которых сообщалось о причастности к злоупотреблениям. В целом там сообщили, что не знают о 78 млн грн убытков, понесенных компанией во время тендеров. Об этом написал эксперт Дмитрий Яковенко.
НАБУ. Фото: из открытых источников
По словам эксперта, "Укрзализныця" ориентируется только на официальные сообщения Аудиторской службы и Антимонопольного комитета.
Информация о нарушении процедур закупок от центральных органов исполнительной власти, которые, согласно Закону Украины "О публичных закупках", осуществляют их контроль и мониторинг, в частности от Антимонопольного комитета Украины и Государственной аудиторской службы Украины, в АО "Укрзализныця" не поступала. Со своей стороны обществом указанной служебной проверки не проводилось из-за отсутствия оснований для ее проведения по состоянию на дату предоставления этого ответа", – говорится в письме "Укрзализныци", отметил он.
Яковенко напомнил, что о коррупционных сделках на "Укрзализныце" в течение последних лет писал эксперт Владимир Бондаренко.
Также он сообщил, что Рыковцев получил должность в "Укрзализныце" не случайно.
Также, добавил эксперт, после расследования коррупционных преступлений в "УЗ" вступил в должность другой эксдетектив НАБУ – Тарас Ликунов. И хотя юристы в этом видят конфликт интересов и нарушение антикоррупционного законодательства, никакой реакции от НАПК на такое назначение нет до сих пор, прокомментировал он.
По информации СМИ, Ликунов – брат члена правления Центра противодействия коррупции Елены Щербан.
