Екс-главу Мінкульту запідозрили в організації схеми виїзду чоловіків за кордон

Українські правоохоронці розслідують можливу схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за межі країни у вигляді учасників музичного колективу. У цій справі вже оголошено підозру колишньому високопосадовцю Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Правоохоронці проводять слідчі дії

За інформацією ЗМІ, йдеться про Ростислава Кандєєва, який протягом більше року виконував обов'язки міністра культури.

За версією слідства, виїзд за кордон був організований під приводом участі у благодійних концертах. В офіційних документах кілька чоловіків були вказані як члени музичного гурту, хоча фактично, як вважають правоохоронці, не мали стосунку до концертної діяльності.

Спочатку Державна прикордонна служба відмовила цим особам у перетині кордону. Однак пізніше до відомства надійшло нове звернення від керівництва міністерства з проханням забезпечити виїзд тих самих громадян уже як учасників музичного колективу. Саме цей лист, за даними слідства, став підставою для надання дозволу.

Внаслідок чого вісім чоловіків призовного віку змогли залишити територію України. За інформацією правоохоронців, жоден із них досі не повернувся.

Генеральний прокурор наголосив, що в умовах воєнного стану питання виїзду військовозобов'язаних безпосередньо пов'язані з національною безпекою та вимагають особливої відповідальності з боку посадових осіб. Він заявив, що службове становище не може використовуватися для обходу законодавства, а державні документи не повинні стати інструментом для незаконних схем.

Досудове розслідування ведеться за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Слідчі продовжують перевіряти можливі додаткові епізоди та встановлюють коло осіб, які могли брати участь у організації виїзду.

Якщо підозри підтвердяться, справа може стати одним із найрезонансніших розслідувань, пов'язаних із використанням культурних проектів під час війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Україні створили "Резерв+" для уклоністів.



