Экс-главу Минкульта заподозрили в организации схемы выезда мужчин за границу

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Кравцев Сергей
Украинские правоохранители расследуют возможную схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны под видом участников музыкального коллектива. По этому делу уже объявлено подозрение бывшему высокопоставленному чиновнику Министерства культуры и информационной политики. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
Правоохранители проводят следственные действия
По информации СМИ, речь идет о Ростиславе Кандееве, который в течение более года исполнял обязанности министра культуры.
По версии следствия, выезд за границу был организован под предлогом участия в благотворительных концертах. В официальных документах несколько мужчин были указаны как члены музыкальной группы, хотя фактически, как считают правоохранители, не имели отношения к концертной деятельности.
Первоначально Государственная пограничная служба отказала этим лицам в пересечении границы. Однако позже в ведомство поступило новое обращение от руководства министерства с просьбой обеспечить выезд тех же граждан уже как участников музыкального коллектива. Именно это письмо, по данным следствия, стало основанием для выдачи разрешения.
В результате восемь мужчин призывного возраста смогли покинуть территорию Украины. По информации правоохранителей, ни один из них до настоящего времени не вернулся.
Генеральный прокурор подчеркнул, что в условиях военного положения вопросы выезда военнообязанных напрямую связаны с национальной безопасностью и требуют особой ответственности со стороны должностных лиц. Он заявил, что служебное положение не может использоваться для обхода законодательства, а государственные документы не должны становиться инструментом для незаконных схем.
Досудебное расследование ведется по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Следователи продолжают проверять возможные дополнительные эпизоды и устанавливают круг лиц, которые могли участвовать в организации выезда.
Если подозрения подтвердятся, дело может стать одним из самых резонансных расследований, связанных с использованием культурных проектов во время войны.
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