Екс-держсекретар США приєднався до наглядової ради компанії, яку пов'язують із Міндічем

Колишній держсекретар США Майк Помпео став членом наглядової ради української оборонної компанії Fire Point, яку пов'язують із бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Тимуром Міндічем. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Associated Press.

Ракета Фламінго. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться про те, що українська компанія Fire Point, яка стала відома після повномасштабного вторгнення Росії, активно працює над посиленням своїх позицій на міжнародній арені. У рамках цієї стратегії 12 листопада було створено наглядову раду, до складу якої увійшов колишній держсекретар США Майк Помпео.

Директор компанії Ірина Терех назвала великим успіхом це призначення.

За її словами, залучення відомих міжнародних діячів та впровадження прозорих корпоративних стандартів є частиною перетворення Fire Point на велику міжнародну компанію.

Fire Point активно займається масштабуванням виробництва: будує новий завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж подвоїти свої поточні виробничі потужності, зокрема випуску крилатих ракет. Уряд Данії ухвалив спеціальне рішення, яке дозволило звести завод у місті Скрідструп, ігноруючи понад 20 чинних законів та нормативних актів.

Проте стрімкий зліт Fire Point супроводжується пильною увагою з боку українських правоохоронних органів. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування щодо діяльності компанії. За даними Kyiv Independent, детективи перевіряють, чи не завищувала Fire Point вартість комплектуючих чи кількість безпілотників у контрактах із Міністерством оборони.

