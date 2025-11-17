Экс-госсекретарь США присоединился к наблюдательному совету компании, которую связывают с Миндичем

Бывший госсекретарь США Майк Помпео стал членом наблюдательного совета украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с бизнес- партнером президента Владимира Зеленского Тимуром Миндичем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Associated Press".

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что украинская компания Fire Point, которая стала известна после полномасштабного вторжения России, активно работает над усилением своих позиций на международной арене. В рамках этой стратегии 12 ноября был создан наблюдательный совет, в состав которого вошел бывший госсекретарь США Майк Помпео.

Директор компании Ирина Терех назвала большим успехом данное назначение.

По ее словам, привлечение известных международных деятелей и внедрение прозрачных корпоративных стандартов является частью превращения Fire Point в крупную международную компанию.

Fire Point активно занимается масштабированием производства: строит новый завод в Дании для производства твердого ракетного топлива и планирует более чем удвоить свои текущие производственные мощности, в частности для выпуска крылатых ракет. Правительство Дании приняло специальное решение, которое позволило возвести завод в городе Скридструп, игнорируя более 20 действующих законов и нормативных актов.

Однако стремительный "взлет" Fire Point сопровождается пристальным вниманием со стороны украинских правоохранительных органов. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит расследование в отношении деятельности компании. По данным Kyiv Independent, детективы проверяют, не завышала ли Fire Point стоимость комплектующих или количество беспилотников в контрактах с Министерством обороны.

