Ефект доміно: ще одна країна заговорила про створення ядерної зброї

У міру того, як війна і геополітична нестабільність повертаються до Європи, у Швеції стає все більш актуальною тема про те, чи слід країні спробувати створення власної ядерної зброї, чи то самостійно, чи спільно з новими європейськими союзниками по НАТО. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише The Times.

Швеція. Фото: із відкритих джерел

Автори публікації нагадали, що у 1956 та 1957 роках шведська влада таємно підірвала потужні бомби на військовому випробувальному полігоні в Лапландії в рамках підготовки до національної програми створення ядерної зброї.

Видання зазначає, що поки що обговорення залишається спекулятивним, і немає жодних доказів того, що уряд серйозно налаштований на розробку ядерних боєголовок, проте дебати вже охопили політичну сферу.

"[Швеція] вже давно мала великий досвід у галузі ядерних технологій. Але політична воля вимагала чогось іншого. Я думаю, що в цій ситуації все має бути на увазі", — заявив Джиммі Окессон, лідер правої партії "Шведські демократи", від підтримки якої залежить правляча коаліція.

Як мовиться в матеріалі, незрозуміло, чи має Швеція технологічний чи промисловий потенціал для створення ядерної зброї без істотної допомоги з боку існуючої ядерної держави. Хоча в країні є шість атомних електростанцій, які забезпечують майже третину її електроенергії, остання така електростанція була побудована 40 років тому.

