Эффект домино: еще одна страна заговорила о создании ядерного оружия

По мере того, как война и геополитическая нестабильность возвращаются в Европу, в Швеции становится все более актуальной тема о том, следует ли стране предпринять попытку создания собственного ядерного оружия, будь то самостоятельно или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Авторы публикации напомнили, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвали мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

Издание отмечает, что пока что обсуждение остаётся спекулятивным, и нет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок, однако дебаты уже охватили политическую сферу.

"[Швеция] уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду", — заявил Джимми Окессон, лидер правой партии "Шведские демократы", от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Как говорится в материале, непонятно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране имеется шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть её электроэнергии, последняя такая электростанция была построена 40 лет назад.

