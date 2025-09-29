logo

Общество события Эффект домино: еще одна страна заговорила о создании ядерного оружия
НОВОСТИ

Эффект домино: еще одна страна заговорила о создании ядерного оружия

The Times пишет о том, что в Швеции заговорили о создании собственного ядерного оружия

29 сентября 2025, 11:54
Автор:
Кравцев Сергей

По мере того, как война и геополитическая нестабильность возвращаются в Европу, в Швеции становится все более актуальной тема о том, следует ли стране предпринять попытку создания собственного ядерного оружия, будь то самостоятельно или совместно с новыми европейскими союзниками по НАТО. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Times.

Эффект домино: еще одна страна заговорила о создании ядерного оружия

Швеция. Фото: из открытых источников

Авторы публикации напомнили, что в 1956 и 1957 годах шведские власти тайно взорвали мощные бомбы на военном испытательном полигоне в Лапландии в рамках подготовки к национальной программе создания ядерного оружия.

Издание отмечает, что пока что обсуждение остаётся спекулятивным, и нет никаких доказательств того, что правительство серьёзно настроено на разработку ядерных боеголовок, однако дебаты уже охватили политическую сферу.

"[Швеция] уже давно обладала обширным опытом в области ядерных технологий. Но политическая воля требовала чего-то иного. Я думаю, что в этой ситуации всё должно быть на виду", — заявил Джимми Окессон, лидер правой партии "Шведские демократы", от поддержки которой зависит правящая коалиция.

Как говорится в материале, непонятно, обладает ли Швеция технологическим или промышленным потенциалом для создания ядерного оружия без существенной помощи со стороны существующей ядерной державы. Хотя в стране имеется шесть атомных электростанций, обеспечивающих почти треть её электроэнергии, последняя такая электростанция была построена 40 лет назад.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе началась паника: действительно ли Путин готов нажать на ядерную кнопку.




