На Западе началась паника: действительно ли Путин готов нажать на ядерную кнопку

Российский диктатор Владимир Путин повысил ставки до максимума. Он в самом деле "держит палец на ядерной кнопке". Риск случайной войны растет с каждым днем. Об этом пишет стратегический аналитик военной разведки, экс-сотрудник Разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер для The Telegraph.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики напоминает, что в пятницу три российских МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии – страны-члена НАТО. Это стало очередной провокацией путинского режима после недавних инцидентов с беспилотниками над Польшей и Румынией.

Коффлер предупреждает, что такие действия являются частью опасного плана Путина, направленной на проверку реакции НАТО и снижение чувствительности Европы к нарушениям ее суверенитета. Но угроза значительно серьезнее.

Также эксперт напоминает, что на прошлой неделе Россия провела масштабные учения "Запад-2025", кульминацией которых стало моделирование тактического ядерного удара. За процессом лично наблюдал Владимир Путин. По словам Коффлер, "риск ядерной войны сегодня — на самом высоком уровне.

Россия отрабатывает сценарии ограниченного применения ядерного оружия, а Путин и Генштаб рассматривают его не только как фактор сдерживания, а как реальный боевой инструмент.

Кроме того, отсутствие доверия между Москвой и Западом, регулярные провокации и параллельные учения НАТО и РФ создают опасные условия для случайной эскалации.

Аналитики считает, что ситуация очень сильно напоминает кризис 1983 года во время учений "Able Archer", когда мир оказался в шаге от ядерной войны из-за советских подозрений.

На фоне войны в Украине, отсутствия прямых каналов связи между Россией и НАТО и взаимных обвинений в планах нападения, "туман войны" может стать фатальным, предостерегает Коффлер.

Читайте также на портале "Комментарии" — к чему приведут понты Путина насчет "мы выйдем из СНВ-3": почему это будет конец РФ.



