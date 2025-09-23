На Заході почалася паніка: чи справді Путін готовий натиснути на ядерну кнопку

Російський диктатор Володимир Путін підвищив ставки до максимуму. Він справді "тримає палець на ядерній кнопці". Ризик випадкової війни зростає з кожним днем. Про це пише стратегічний аналітик військової розвідки, екс-співробітник Розвідувального управління Міністерства оборони США Ребекка Коффлер для The Telegraph.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Аналітики нагадує, що у п'ятницю три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії – країни-члена НАТО. Це стало черговою провокацією путінського режиму після нещодавніх інцидентів із безпілотниками над Польщею та Румунією.

Коффлер попереджає, що такі дії є частиною небезпечного плану Путіна, спрямованої на перевірку реакції НАТО та зниження чутливості Європи до порушень її суверенітету. Але загроза значно серйозніша.

Також експерт нагадує, що минулого тижня Росія провела масштабні навчання "Захід-2025", кульмінацією яких стало моделювання тактичного ядерного удару. За процесом особисто спостерігав Володимир Путін. За словами Коффлера, "ризик ядерної війни сьогодні — на найвищому рівні.

Росія відпрацьовує сценарії обмеженого застосування ядерної зброї, а Путін та Генштаб розглядають її не лише як фактор стримування, а як реальний бойовий інструмент.

Крім того, відсутність довіри між Москвою та Заходом, регулярні провокації та паралельні навчання НАТО та РФ створюють небезпечні умови для випадкової ескалації.

Аналітики вважає, що ситуація дуже сильно нагадує кризу 1983 року під час навчань "Able Archer", коли світ опинився за крок від ядерної війни через радянські підозри.

На тлі війни в Україні, відсутності прямих каналів зв'язку між Росією та НАТО та взаємних звинувачень у планах нападу, "туман війни" може стати фатальним, застерігає Коффлер.

