Єдина в Європі: ця країна назавжди відмовилась від переведення годинників

У той час як десятки країн світу продовжують двічі на рік переводити годинники, в Європі є держава, яка повністю відмовилась від цієї практики. Йдеться про Ісландію – країну, де час залишається незмінним протягом усього року.

Без літнього і зимового часу – як живе країна, яка не змінює стрілки взагалі

У більшості країн перехід на літній і зимовий час досі вважається нормою. Таку систему використовують приблизно у 60 державах, зокрема в Європі та Північній Америці. Вона передбачає переведення стрілок годинника навесні та восени, що нібито має допомогти ефективніше використовувати світловий день.

Втім, Ісландія обрала інший шлях. Там не змінюють час узагалі – країна живе за єдиним часовим режимом UTC+0 протягом усього року. Це означає, що жителям не потрібно адаптуватися до сезонних змін і порушень звичного ритму життя.

Експерти пояснюють таке рішення передусім практичністю. За сучасних умов економія електроенергії від переведення годинників стала мінімальною. Раніше вважалося, що зміна часу допомагає зменшити витрати на освітлення, однак із розвитком технологій цей ефект фактично зник.

Ще один вагомий аргумент – вплив на здоров’я. Навіть зміна часу на одну годину може порушувати біологічні ритми людини. Це часто призводить до проблем зі сном, втоми, зниження концентрації та підвищеного рівня стресу в перші дні після переходу.

Саме тому дедалі більше країн починають замислюватися над тим, щоб повністю відмовитися від сезонного часу і перейти на стабільний графік без змін. Ісландія у цьому питанні вже стала своєрідним прикладом для наслідування.

