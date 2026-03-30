Единственная в Европе: эта страна навсегда отказалась от перевода часов

В то время как десятки стран мира продолжают дважды в год переводить часы, в Европе есть государство, полностью отказавшееся от этой практики. Речь идет об Исландии – стране, где время остается неизменным в течение всего года.

Без летнего и зимнего времени – как живая страна, не меняющая стрелки вообще

В большинстве стран переход на летнее и зимнее время до сих пор считается нормой. Такая система используется примерно в 60 государствах, в частности в Европе и Северной Америке. Она предполагает перевод стрелок часов весной и осенью, что якобы должно помочь более эффективно использовать световой день.

Впрочем, Исландия избрала другой путь. Там не меняют время вообще – страна живет по единому временному режиму UTC 0 в течение всего года. Это значит, что жителям не нужно адаптироваться к сезонным изменениям и нарушениям привычного ритма жизни.

Эксперты объясняют такое решение, прежде всего, практичностью. В современных условиях экономия электроэнергии от перевода часов стала минимальной. Ранее считалось, что изменение времени помогает снизить затраты на освещение, однако с развитием технологий этот эффект фактически исчез.

Еще один весомый аргумент – влияние на здоровье. Даже смена времени на один час может нарушать биологические ритмы человека. Это часто приводит к проблемам со сном, усталости, снижению концентрации и повышенному уровню стресса в первые дни после перехода.

Именно поэтому все большее число стран начинает задумываться над тем, чтобы полностью отказаться от сезонного времени и перейти на стабильный график без изменений. Исландия в этом вопросе уже стала своеобразным примером для подражания.

