Заберуть годину сну: коли українцям знову доведеться переводити стрілки

Уже цієї весни українці традиційно втратять одну годину сну. Перехід на літній час у 2026 році відбудеться в ніч із 28 на 29 березня. О третій годині ночі стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед – після 02:59 одразу настане 04:00.

Весняний “удар” по режиму – у березні країна прокинеться вже за новим часом

Тобто ніч стане коротшою, а ранок для багатьох – складнішим. Фактично країна прокинеться вже в іншому часовому поясі – UTC+3 замість зимового UTC+2.

Перехід традиційно відбувається в останню неділю березня. У 2026 році це саме 29 число. Такий порядок закріплений урядовою постановою і діє в Україні багато років. Повернення на зимовий час відбудеться в останню неділю жовтня.

Що це означає для українців

Після переведення годинників вечори стануть світлішими, сонце заходить пізніше, а день здаватиметься довшим. Проте перші кілька днів можуть бути непростими – організму доведеться адаптуватися до нового режиму.

Медики зазначають, що навіть одна година різниці може впливати на самопочуття. Люди частіше скаржаться на втому, сонливість, зниження концентрації. Щоб мінімізувати дискомфорт, рекомендують за кілька днів до зміни часу поступово лягати спати раніше та більше часу проводити на свіжому повітрі.

Чи можуть скасувати переведення часу

Дискусії про скасування сезонного переведення годинників тривають не перший рік. Проте станом на початок 2026 року жодних рішень про зміну порядку не ухвалено. Отже, навесні стрілки знову переведуть.

На що звернути увагу

Більшість сучасних смартфонів та комп’ютерів змінюють час автоматично. Але варто перевірити налаштування, особливо якщо пристрій має вручну встановлений часовий пояс.

Окремо потрібно пам’ятати про механічні годинники, настінні моделі та побутову техніку – мікрохвильові печі, духовки, старі автомобільні системи. Саме вони найчастіше стають причиною запізнень у перші дні після переходу.

Також уважними варто бути тим, хто планує подорожі наприкінці березня. Не всі країни переходять на літній час одночасно, тому розклади міжнародних рейсів можуть відрізнятися.

Отже, ніч на 29 березня стане коротшою. І хоча це лише одна година, для багатьох вона відчуватиметься значно довшою.

