Отнимут час сна: когда украинцам снова придется переводить стрелки

Уже этой весной украинцы традиционно потеряют один час сна. Переход на летнее время в 2026 году состоится в ночь с 28 на 29 марта. В три часа ночи стрелки часов нужно будет перевести на один час вперед – после 02:59 сразу наступит 04:00.

Весенний "удар" по режиму – в марте страна проснется уже по новому времени

То есть ночь станет короче, а утро для многих – сложнее. Фактически страна проснется уже в другом часовом поясе – UTC 3 вместо зимнего UTC 2.

Переход традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В 2026 году это самое 29 число. Такой порядок закреплен правительственным постановлением и действует в Украине многие годы. Возвращение на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября.

Что это значит для украинцев

После перевода часов вечера станут светлее, солнце заходит позже, а день будет казаться длиннее. Однако первые несколько дней могут быть непростыми – организму придется адаптироваться к новому режиму.

Медики отмечают, что даже один час разницы может влиять на самочувствие. Люди чаще жалуются на усталость, сонливость, понижение концентрации. Чтобы минимизировать дискомфорт, рекомендуют за несколько дней до смены времени постепенно спать раньше и больше времени проводить на свежем воздухе.

Могут ли отменить перевод времени

Дискуссии об отмене сезонного перевода часов длятся не первый год. Однако по состоянию на начало 2026 года никакие решения об изменении порядка не приняты. Итак, весной стрелки снова переведут.

На что обратить внимание

Большинство современных смартфонов и компьютеров изменяют время автоматически. Но следует проверить настройки, особенно если устройство имеет вручную установленный часовой пояс.

Отдельно нужно помнить о механических часах, настенных моделях и бытовой технике – микроволновках, духовках, старых автомобильных системах. Именно они чаще всего становятся причиной опозданий в первые дни после перехода.

Также внимательными следует быть тем, кто планирует поездки в конце марта. Не все страны переходят на летнее время одновременно, поэтому расписания международных рейсов могут отличаться.

Итак, ночь на 29 марта станет короче. И хотя это всего один час, для многих она будет ощущаться гораздо дольше.

Читайте также в "Комментариях", который отмечали 1 марта наши предки.