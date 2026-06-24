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Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція

Символ викраденого дитинства: навпроти мерії Лос-Анджелеса розгорнули акцію на підтримку депортованих українців

24 червня 2026, 18:26
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Недилько Ксения

У Gloria Molina Grand Park, що розташований безпосередньо навпроти будівлі міської ради Лос-Анджелеса, з'явилася зворушлива та масштабна інсталяція з 20 тисяч плюшевих ведмедиків. Кожна іграшка уособлює одну дитину, яку країна-агресор незаконно вивезла з території України. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція

Ілюстративне фото

Організаторами цього потужного візуального маніфесту виступила благодійна організація Razom for Ukraine у тісній співпраці з American Coalition for Ukraine.

Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція - фото 2
Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція - фото 2
Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція - фото 2
Двадцять тисяч плюшевих ведмедиків у Лос-Анджелесі для України: що значить акція - фото 2

                                                                                                                                 

"Вперше проєкт представили в квітні цього року, — нагадали активісти історію створення цієї ініціативи, — в Вашингтоні".

Головною метою перформансу у Каліфорнії є привернення уваги американського суспільства та політиків до трагедії примусової депортації неповнолітніх. Організатори прагнуть посилити міжнародний тиск на Москву задля якнайшвидшого повернення маленьких українців додому.

"Із ведмедиків виклали надпис: "putin abducted 20 000 Ukrainian children. Bring kids back", — зазначають очевидці події, цитуючи головне гасло інсталяції, яке в перекладі означає: — "путін викрадав 20 тис. українських дітей. Верніть дітей назад"".

Усі іграшки, використані для створення настінного або наземного напису, за задумом авторів, мають стати гучним нагадуванням про те, що за кожною цифрою стоїть доля конкретної дитини, позбавленої родини та батьківщини. Акція викликала значний резонанс серед жителів та гостей Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні зафіксовано різке та тривожне збільшення кількості надзвичайних пригод за участю неповнолітніх на річках та озерах. Лише за минулі суботні та недільні дні вода забрала життя сількох юних українців. Про це офіційно повідомили представники Ювенальної поліції України.



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