В Україні зафіксовано різке та тривожне збільшення кількості надзвичайних пригод за участю неповнолітніх на річках та озерах. Лише за минулі суботні та недільні дні вода забрала життя сількох юних українців. Про це офіційно повідомили представники Ювенальної поліції України.

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За даними правоохоронців, ситуація на водних об'єктах країни є критичною. Вони констатують, що "упродовж останніх вихідних днів в Україні зафіксовано загибель 7 дітей внаслідок утоплення". Попри загальну трагічність ситуації, медикам та небайдужим очевидцям все ж вдалося запобігти ще одній біді. У відомстві додали, що "завдяки вчасним та злагодженим діям екстрених служб і громадян на водних об'єктах вдалося врятувати життя 1 дитини".

Через хвилю смертельних випадків поліцейські випустили термінове та емоційне звернення до дорослих. Офіцери наголошують, що безпека малечі цілком залежить від уважності старших.

"Батьки, звертаємося до вас! Життя вашої дитини — це ваша відповідальність", — зазначають у Ювенальній поліції. Правоохоронці закликають: "Ніколи не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм, навіть якщо дитина вміє добре плавати та навіть якщо водойма здається мілкою".

Особливу небезпеку становить відпочинок у диких, необлаштованих для цього зонах. Співробітники поліції вимагають від батьків суворо "забороняти купатись у невстановлених місцях — там, де немає облаштованих пляжів, рятувальних постів, а дно річки чи озера не перевірене".

Окремої уваги потребує поведінка старших школярів, які часто переоцінюють власні сили та шукають екстриму поза зоною контролю родини.

"Контролюйте дозвілля підлітків", — закликають фахівці, пояснюючи, що "діти у віці 12–16 років часто йдуть до води таємно від батьків компаніями, де влаштовують небезпечні ігри чи стрибки з містків та обривів".

Для запобігання біді дорослі мають стати для синів та доньок головними вчителями з виживання. Необхідно "постійно повторювати правила безпеки: судоми, сильна течія, різка зміна глибини — дитина має знати, як діяти в екстреній ситуації". Якщо ж лихо вже сталося, свідків просять не зволікати ні секунди та негайно викликати допомогу за номерами "101" або "102".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що звинувачення України в нібито ударі по автобусу з дитячою футбольною командою в Брянській області може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому звіті.



