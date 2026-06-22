В Украине зафиксировано резкое и тревожное увеличение чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних на реках и озерах. Только за минувшие субботний и воскресный дни вода унесла жизни стольких юных украинцев. Об этом сообщили представители Ювенальной полиции Украины.

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По данным правоохранителей, ситуация на водных объектах страны критическая. Они констатируют, что "за последние выходные дни в Украине зафиксирована гибель 7 детей в результате утопления". Несмотря на общую трагичность ситуации, медикам и неравнодушным очевидцам все же удалось предотвратить еще одну беду. В ведомстве добавили, что "благодаря своевременным и слаженным действиям экстренных служб и граждан на водных объектах удалось спасти жизнь одного ребенка".

Из-за волны смертельных случаев полицейские выпустили срочное и эмоциональное обращение к взрослым. Офицеры подчеркивают, что безопасность малышей полностью зависит от внимательности старших.

"Отцы, обращаемся к вам! Жизнь вашего ребенка – это ваша ответственность", – отмечают в Ювенальной полиции. Правоохранители призывают: "Никогда не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, даже если ребенок умеет хорошо плавать и даже если водоем кажется мелким".

Особую опасность представляет отдых в диких, необорудованных для этого зонах. Сотрудники полиции требуют от родителей строго "запрещать купаться в неустановленных местах – там, где нет обустроенных пляжей, спасательных постов, а дно реки или озера не проверено".

Отдельного внимания требует поведение старших школьников, часто переоценивающих собственные силы и ищущих экстрим вне зоны контроля семьи.

"Контролируйте досуг подростков", — призывают специалисты, объясняя, что "дети в возрасте 12–16 лет часто идут к воде тайно от родителей компаниями, где устраивают опасные игры или прыжки с мостиков и обрывов".

Для предотвращения беды взрослые должны стать для сыновей и дочерей главными учителями по выживанию. Необходимо "постоянно повторять правила безопасности: судороги, сильное течение, резкое изменение глубины — ребенок должен знать, как поступать в экстренной ситуации". Если же беда уже произошла, свидетелей просят не откладывать ни секунды и немедленно вызвать помощь по номерам "101" или "102".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что обвинения Украины в якобы ударе по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области может быть частью более широкой информационной кампании Кремля. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем новом отчете.



